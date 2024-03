Olivera a Sky: "Faremo di tutto per passare il turno, gara più importante dell'anno! Calzona ha lavorato sulla testa"

Notizie Napoli calcio. Mathias Olivera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Sensazioni per stasera? Per noi è una gara difficile, la più importante dell’anno. Stiamo bene e giocheremo una grande partita tutti insieme per provare a passare il turno”.

Sull’impatto di Calzona: “Ha lavorato più sulla testa che sulla tattica. Ripartiamo da questo, dobbiamo giocare tutti insieme come fatto l’anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto. Alla fine siamo quasi gli stessi in gruppo”.

Xavi dice 50 e 50 per il passaggio del turno? Non lo so, sarà una partita dura e difficile in casa loro”.