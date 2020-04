Oliveira: "Ripresa il 4 maggio? Io resterei fermo, non vedo come si possa allenare una squadra divisa in vari gruppi"

Ultime notizie calcio. Luis Oliveira, ex calciatore ed attualmente allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Attualmente sono in Veneto, ovviamente chiuso in casa come tutti. Non è facile pensare ad una ripresa delle attività il 4 maggio, c’è bisogno di capire come questi allenamenti andranno fatti essendo necessario dividere la rosa in gruppi. Io credo che al momento sia difficile immaginare un ritorno al calcio giocato, bisognerebbe fermarsi fino a quando quest’emergenza non sarà del tutto cessata”.

Su Mertens: "Se fossi stato al suo posto avrei già firmato il rinnovo a vita con il Napoli. Dopo tanti anni con la stessa maglia, il feeling con i tifosi e il record, non vedo come si debba ricominciare da un'altra parte. Mi auguro possa restare".