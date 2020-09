Luis Oliveira: "Osimhen? Normale che possa trovare qualche problemino d’ambientamento. Sullo scudetto..."

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Mertens esterno offensivo a destra dopo aver iniziato a sinistra e poi dopo essersi spostato al centro? Dries è un giocatore completo che può giocare in ogni posizione, penso che cambi molto poco sul terreno di gioco. Osimhen? Normale che possa trovare qualche problemino d’ambientamento, il campionato italiano è diverso dagli altri: penso abbia grandi possibilità di dimostrare le sue qualità, sono convinto che farà molto bene. Cambio modulo? La cosa importante è rientrare in difesa il più velocemente possibile quando si perde il possesso del pallone, a partire dagli esterni offensivi. Lotta scudetto? Sarà un campionato difficile, ma negli anni scorsi la Juventus vinse anche dopo aver iniziato molto male, o quando la Roma iniziò con dieci vittorie consecutive: non ce l’ho con la Juventus, loro comandano sempre ma veder vincere sempre gli stessi…sarebbe bello veder vincere anche altri”