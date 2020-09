Oliveira: "Mertens? Nel Belgio gioca da mezzapunta alle spalle di Lukaku, potrebbe farlo anche nel Napoli alle spalle di Osimhen"

Notizie Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli in attacco lo scorso anno ha sbagliato tantissimo, avesse concretizzato maggiormente sarebbe finito più in alto in classifica. Mertens? Nel Belgio gioca da mezzapunta alle spalle di Lukaku, potrebbe farlo anche nel Napoli alle spalle di Osimhen: il ritiro a Gattuso serve proprio per questo, per capire se sia possibile fare un certo tipo di calcio. Ad Osimhen vanno date quattro-cinque giornate per adattarsi, alla fine anche Lukaku ha fatto un campionato strepitoso nonostante l’autorete nella finale di Europa League”