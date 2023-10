Oliveira: "Con Garcia può tornare il Napoli di prima, il mio pensiero su Osimhen"

Notizie Calcio Napoli – L’ex calciatore e allenatore Luis Oliveira è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Napoli e Fiorentina hanno sprecato energia nelle coppe ma è un a cosa diversa. Qui si gioca per un campionato importante dove la Fiorentina sta facendo molto bene, il Napoli cerca ancora la sua identità, come tifosi stiamo aspettando gli attaccanti che ora hanno fatto meno gol rispetto all’anno scorso. Quando un allenatore ha un’identità di gioco non cambia, può cambiare su qualche dettaglio. Il Napoli è una squadra che gioca dal basso con i due esterni che si alzano a centrocampo con la possibilità del centrocampista di andare attaccante. Con il nuovo tecnico cambierà pochissimo, contro il Real gli azzurri non meritavano la sconfitta. Garcia sistemerà le ultime cose e tornerà il Napoli di prima. Osimhen è un attaccante che fa paura, a volte non c’è ma quando c’è è strepitoso, credo che cercherà di passare questo periodo non bello. Italiano pronto per un top club? Penso di si, quando troverà un'altra squadra come il Napoli, Juve o Roma cercherà di lavorare ancora di più per dare garanzie alla sua squadra”.