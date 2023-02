Oliveira: "C'è un modo per evitare un rischio clamoroso per il Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luis Oliveira, attuale allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Cagliari:



Non ci sono più goleador italiani?

“Lo dice la classifica marcatori, ormai i goleador sono tutti stranieri. Seppure Immobile sia un grande attaccante che ha sempre vissuto stagioni prolifiche, ora vive un periodo di flessione, certamente fisiologico”



Quale caratteristica la colpisce di più di Osimhen?

“Dal mio punto di vista è un giocatore quasi completo, direi al 90%, anche non reputo nessun calciatore capace di raggiungere il 100%. È un giocatore sempre presente nella manovra della squadra, forte fisicamente e sempre pericoloso. Ciò che sorprende è la sua fame, la sua voglia di essere protagonista in una squadra che vive una stagione eccezionale”



Il Napoli può correre il rischio clamoroso di lasciarsi sfuggire il titolo?

“Se il Napoli non perde la testa e continua con il suo grande calcio non vedo come possa perdere il primato. Gli azzurri non dovranno mollare nulla, perché la continuità sarà fondamentale. Gli azzurri, tuttavia, sono davvero vicini al tricolore. Immagino la festa che potrebbe esserci in una città passionale come Napoli. Non ci sono similitudini con il crollo della mia Fiorentina. Avevamo un vantaggio di cinque punti e riuscimmo a chiudere il girone d’andata in testa e laurearci campioni d’inverno. Poi, però, perdemmo due uomini importanti come Batistuta ed Edmundo. L’emergenza spinse l’allenatore a spostarmi in attacco, seppure io fossi un esterno di difesa”