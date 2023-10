Oliva: "Napoli, contro il Real come una partita di poker. Dico una cosa ai tifosi"

Notizie Calcio Napoli – L’ex pugile Patrizio Oliva ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Radio Goal", trasmissione in onda su su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Una gara sportiva si basa sempre sull'aspetto mentale, il Napoli dovrà essere come un giocatore di poker, non deve mai far capire le sue carte. Il Napoli deve farsi rispettare per il titolo che ha e per il gioco che propone. In campionato il Napoli non è partito benissimo, ma la stagione è lunga. In città siamo pessimisti, appena qualcosa non va sembra ci sia tutto da buttare. Se il Napoli non avesse sbagliato il rigore a Bologna sarebbe a due punti dalle milanesi. Lasciate lavorare Garcia e De Laurentiis, fate i tifosi e non i competenti di calcio. Il troppo amore non va bene, poi la fidanzata ti lascia e se ne va. Creiamo un clima di felicità, essere pessimisti non serve a nulla. Osimhen? Sarà protagonista anche domani, ha tutto l'interesse di dimostrarsi forte. E' un professionista, ringhia con la società, ma entra in campo e fa sempre il suo dovere, segna e fa segnare. Corsa scudetto? Il Napoli ha predominato su tutti l'anno scorso. La squadra è rimasta quella, i nuovi stanno entrando in condizione".