Notizie Calcio Napoli – La leggenda del calcio nigeriano Jay Jay Okocha, ha detto la sua sul rifiuto da parte di Victor Osimhen alle offerte arabe in estate in un'intervista al Soccernet;

"Non ha senso per me, ma è una sua decisione [Osimhen], ma se mi viene data un'offerta del genere, andrò senza esitazione. Come africano, puoi riempire il tuo gabinetto di titoli, ma se non puoi nutrirti, nessuno apprezzerà gli allori che hai raccolto".