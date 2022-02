Auriemma: "Rinnovo contratto Koulibaly: ecco le cifre proposte dal Napoli"

Notizie calcio Napoli - Quanto offre il Napoli per il rinnovo di Koulibaly? A svelare le cifre dell'offerta di Aurelio de Laurentiis al difensore reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa, è il collega Raffaele Auriemma ai microfoni di Club Napoli Night, trasmissione in onda su Teleclub Italia. Koulibaly ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli che in passato ha rifiutato offerte da capogiro pur di non cedere il gigante senegalese.

Offerta rinnovo Napoli Koulibaly, le cifre