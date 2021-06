OdG, Verna: "Parole De Laurentiis sbagliate come quelle di Commisso. Non saranno più tollerati comportamenti contro i giornalisti, niente sconti per Lombardo e Baldari. Il Napoli deve parlare, inaccettabile questo silenzio"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Verna, presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti.

"Parole di De Laurentiis sui giornalisti? Credo che lui ritenga di conoscere un po' tutte le professioni e sappia farle meglio degli altri. Io tendo sempre a distinguere il ruolo di professionista dell'informazione con quella del rappresentate istituzionale della categoria. Non interverrei su questo tema se non ci fosse stata la problematica di Commisso. Basta cambiare i nomi ma le dichiarazioni che ho rilasciato un mese fa sono esattamente le stesse. Diamo una moratoria al presidente, in questo momento ci sono gli Europei di calcio e le massime autorità del calcio sono molto attente. Dopodiché la questione di come si atteggiano alcuni presidenti andrà posta. Il Napoli non parla da febbraio e penso che la gente ancora si chieda cosa è successo in Napoli-Verona. Ricorda moltissimo Napoli-Perugia, con la sconfitta per 0-1 con autogol di Ferrario. Bisogna capire se il presidente ritiene di dire qualcosa. Credo che il Napoli debba parlare, non si può accettare che al di là del silenzio arrivino persino gli insulti.

Per quanto riguarda l'Ordine dei Giornalisti non saranno tollerati nemmeno comportamenti compiacenti di chi collabora con il Napoli. Non ci saranno sconti né per Lombardo né per Baldari, eventualmente. Sia ben chiaro che ora ci sono i diritti della gente e dei giornalisti di fare il loro lavoro. La stessa cosa accadrà verso i referenti toscani della vicenda Fiorentina".