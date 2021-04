Odg, Verna: "In un 4-2-3-1 serve un centravanti come Osimhen. Ritorno di Sarri? Mi piacerebbe, non è un traditore"

Napoli Calcio - Carlo Verna, Presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, ha parlato durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“La Juventus era battibile e io sono rimasto deluso dal Napoli. La solita partita in cui si va lì un po' rassegnati. Non c'era la giusta motivazione. Senza Osimhen il 4-2-3-1 non rende come si auspica. Zielinski ha fatto molto bene nell'ultimo periodo e anche Mertens è tornato ad essere risolutivo in fase realizzativa. Però in un 4-2-3-1 serve un centravanti in attacco. Champions? Dobbiamo capire bene cosa accade. Sarri al Napoli? Mi piacerebbe il suo ritorno. Non lo considero un traditore".