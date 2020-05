OdG, Verna: "Chiediamo protocollo per la libera stampa, inconcepibili limitazioni per i giornalisti in stadi vuoti"

Ultime notizie calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Verna, Presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

"La nostra battaglia non è solo per la categoria ma anche perché il racconto è fondamentale. Non sappiamo se questo campionato ci sarà o meno ma una cosa mi pare certa: prefigurare limitazioni eccessive alla presenza di giornalisti nello stadio mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, serve un protocollo per la libera stampa. A mio giudizio occorre una uniformità della precauzione. Se si riapriranno cinema e teatri, non capisco perché ci siano paletti per i giornalisti allo stadio. Come se poi non fosse abbastanza il tempo che i giornalisti sportivi non hanno potuto lavorare.

Quando conosceremo le date della ripresa del campionato, si saprà di più. Le limitazioni poste sono comunque eccessive e vanno al di là delle ragionevoli precauzioni che tutti sinora abbiamo rispettato, riconoscendo la superiorità del diritto alla salute rispetto ad altre cose.

Negli stadi gli spazi sono sconfinati in assenza di pubblico, occorre semplicemente che ci sia la volontà. Non vorrei che ci fosse qualcuno che ha interesse che i giornalisti non vadano allo stadio, magari c'è una controparte imprenditoriale che vuole risparmiare. Ci auguriamo non sia così, qualora lo fosse, contrasteremo questo principio.

Noi non solo coinvolgeremo la FIGC per una richiesta di confronto ma chiederemo anche che il Governo faccia la sua parte. C'è un sottosegretario all'editoria molto attento, c'è un Ministro dello Sport, devono rispondere di questo problema. Non c'è necessità di limitare la partecipazione dei giornalisti. Noi insistiamo per il protocollo per la libera partecipazione".