Obinna: "Mi rivedo molto in Osimhen, ma ha una qualità migliore della mia. Io al Napoli? Ci fu un problema tra procuratori, volevo l'azzurro" [ESCLUSIVA]

“Osimhen ricorda molto me, è veloce e gioca bene con i due piedi. E' completo come attaccante. Alla sua età, ero come lui oggi. Abbiamo le stesse caratteristiche. Vede bene la porta, fa anche tanti gol. Inter? Sono orgoglioso di aver indossato la maglia del Chievo Verona e dell'Inter. Grazie all'Inter sono arrivato in Italia. Avevo sempre grande rispetto per Napoli, una grandissima squadra. E' sempre stata una partita top. Giocare contro la tifoseria del Napoli è incredibile. Sono stato vicino al Napoli, ma ci fu un problema tra i procuratori, non fu una questione di diritti d'immagine. C'era la mia massima disponibilità. Ho avuto poi altre richieste e andai a giocare a Malta. Sono fermo da due anni, ora sono cittadino italiano e aspetto offerte per poter tornare in campo".