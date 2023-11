Nuovo stadio Inter, l'annuncio del dirigente Antonello: “Due progetti in piedi, ecco dove!” | VIDEO

Ospite oggi al 'Social Football Summit 2023', in scena all'Olimpico di Roma, Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Stadio San Siro? Ci sono segni evidenti e tangibili di inadeguatezza per squadre che vogliono competere a livello europeo con club che generano il doppio dei ricavi. Noi invece registriamo un ulteriore slittamento sullo stadio e sul vincolo legato al secondo anello di San Siro. Dobbiamo avere tempi certi per una infrastruttura nuova, il progetto San Siro è in stand-by ed è per questo che ci siamo dovuti rivolgere ad un’altra area. Rozzano è un’altra strada, abbiamo siglato un accordo di esclusiva sino ad aprile 2024 per fare le dovute valutazioni sull’area individuata: ad oggi l’unica criticità è il traffico, essendo l’area già congestionata.

Sostenibilità è un termine che sembra scontato, ma che è sicuramente salito alla ribalta con la pandemia. Il calcio europeo ha sofferto 7 miliardi di perdite, fermandoci a quello italiano una perdita di sistema di più di un miliardo. Qui è intervenuta la Uefa con nuove regole, lanciando le Financial Sustainability Regulations.

Regole più stringenti da una parte, ma che hanno permesso ai club più danneggiati dalla pandemia di riprendersi gradualmente. La solvibilità deve essere uno dei cardini del sistema, altrimenti questo rischia di implodere. Prima si era focalizzati sulla crescita dei ricavi, ma ora la gestione dei costi è fondamentale. Tutte queste regole servono a garantire equilibrio del calcio"