Nuovo look con i baffi, Gattuso ironizza: "Ho usato il rasoio di Fiori ed ho lasciato un buco sulla destra, ora somiglio a Buzzanca..."

Notizie Napoli calcio. Il Napoli batte la Juve 1-0 con il gol di Insigne, ma tra le tante curiosità della gara c'è quella del nuovo look di Gennaro Gattuso. L'allenatore partenopeo si è presentato con un vistoso "baffo" che ha sostituito la consueta barba. Lo stesso tecnico ha svelato il perchè di questo nuovo aspetto:

"Non volevo andare dal barbiere perché parla troppo e volevo stare da solo. Mi son fatto prestare il rasoio di Fiori ma secondo me glielo avevano regalato nel 2003, ho cominciato a rasare e mi ha lasciato un buco sulla parte destra, non potevo andare in giro così.Così mi sono fatto il baffo ma con questo look somiglio a Buzzanca nel film 'L'arbitro' (ride, ndr)".