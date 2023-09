Novellino: "Napoli? Momento difficile ma la qualità verrà fuori. Su Garcia..."

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Walter Novellino è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Febbre da 90” in onda sui Vikonos Web Radio/Tv:

“É un momento un po’ così, anche Spalletti ha avuto il tempo di costruire una squadra eccezionale, Garcia dovrebbe avere fiducia, sono convinto che la qualità verrà fuori.

Certo, cinque punti di svantaggio dall’Inter sono tanti, la qualità del Napoli tuttavia è enorme, Kvara si sta riprendendo, abbiamo negli occhi la bellezza dello scorso anno, alla squadra manca forse un po’ di cattiveria agonistica ma le difficoltà sono a mio parere dovute ad un fatto fisico.

Il Napoli ha tutto per fare bene, la gara di domani contro il Braga servirà a dare iniezione di fiducia, bisogna sentirsi più protagonisti e riprendere il cammino, devo dire che la Champions è sempre impegnativa. Vincere in Portogallo darà l’opportunità di fare bene in campionato, la squadra c’è, in questo momento l’allenatore porterà le sue idee, ma bisogna avere pazienza e fiducia in Garcia”.