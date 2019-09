Novellino: "Manolas e Koulibaly non ancora al 100%, manca copertura dentro al campo"

Notizie Calcio - Walter Novellino, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La coppia Manolas-Koulibaly non è ancora al 100%, il secondo viene anche dalla Coppa d'Africa ed è più stanco. Qualcosa andrebbe cambiato perchè manca copertura dentro al campo e gli esterni non tornano mai. Con un centrocampo a due è più difficile per i difensori, non c'era abbastanza copertura per Koulibaly e Manolas che ancora non hanno l'intesa giusta".