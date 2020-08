Novellino: "Il Napoli non giocherà mai senza Mertens. Osimhen? Non fa solo la prima punta"

Napoli - Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen è un giocatore che fa la prima punta, si muove tanto sul fronte d’attacco. Il Napoli sta facendo una buonissima campagna acquisti nonostante le difficoltà che arrivano col Covid. Spero che tutto vada bene, questo Napoli ha carattere come ce l’ha il suo allenatore. Mi ricorda molto Novellino come tecnico, sta facendo un buon lavoro. Osimhen è bravo tecnicamente, ha spesso giocato come prima punta ma sa fare tutti e tre i ruoli davanti. Non credo che questo Napoli giochi senza Mertens, credo che Gattuso faccia il 4-2-3-1 per far giocare sia Mertens che Osimhen. Non darei mai via uno come Demme, nel 4-2-3-1 può giocarci, l’importante è che gli esterni diano una grande mano. Il tedesco sa legare i reparti”.