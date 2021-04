Novellino: "Il Napoli arriva con grande fiducia a questa gara, che bello il duello Cuadrado-Insigne stasera!"

Napoli - A Radio Marte nel corso della tramissione "Marte Sport Live" è intervenuto Walter Novellino, allenatore:

"Koulibaly? Una sicurezza. L'attacco del Napoli ha grande temperamento, c'è bisogno di giocatori rapidi e che facciano bene nell'1 vs 1. Ottimismo eccessivo? Il Napoli arriva ottimamente alla gara, fiducioso e anche bene nella convinzione. Ora è una squadra al completo, ci sono qualità e concretezza. Sono convinto che il Napoli possa inserirsi per la corsa in Champions League. Cuadrado? Con Insigne può andare in difficoltà, deve stare attento perché è fortissimo. Sarà un bel duello, sono convinto che vedremo delle belle giocate da entrambe le parti".