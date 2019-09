Novellino a CN24: "Allan in difficoltà, troppo solo in mezzo al campo. Queste le differenze tra 4-4-2 e 4-2-3-1. Scudetto? Quattro squadre in lotta"

Ultimissime calcio Napoli - Walter Novellino, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha poco equilibrio in fase difensiva perché ha solo Allan ad interdire. Vedo il brasiliano un po’ in difficoltà. Con il 4-4-2 la squadra è più coperta perché gli esterni devono rientrare più verso il campo, rientrare maggiormente. La squadra è più compatta con il 4-4-2. Con il 4-2-3-1, invece, è un po’ il trequartista a dover ripiegare. Insigne fa fatica a giocare come quarto centrocampista, con il 4-3-3 ci sarebbe un uomo in più in mezzo al campo.