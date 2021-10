Marco Nosotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti si è inserito nella testa dei calciatori in un modo incredibile, è un geniaccio su questo senso. Mi stimola molto la partita con il Torino".