Nosotti da brividi: "Spalletti mi ha detto testuali parole dopo la morte di mia moglie al gol di Zaccagni" | VIDEO

Napoli calcio, straziante racconto dell'inviato di Sky Sporti agli Europei 2024 Marco Nosotti ai microfoni di Relevo. Il collega ha svelato il contenuto della toccante scena col CT Luciano Spalletti avvenuta nei giorni scorsi.

Video abbraccio Marco Nosotti Luciano Spalletti

Nosotti-Spalletti, il racconto della conversazione

"Mi aveva detto, andremo avanti insieme: io con la mia squadra e tu con tua moglie (mia moglie non stava bene). Siamo amici da vecchia data, siamo nati nello stesso paese. Mia moglie è venuta a mancare proprio il giorno del fischio d'inizio con la Spagna e allora poco fa Spalletti mi ha detto: 'Visto? Silvia ha dato la spinta per l'ultimo gol, per riuscire ad andare avanti. Ecco tutto qua. Spalletti è un uomo, un CT di grande sensibilità e umanità. Non siamo più giornalista e allenatore, ma due uomini"