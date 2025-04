"Non fare il furbo, c'ho gli screen che ti giochi i falli laterali": intercettazioni shock su Fagioli

Notizie Calcio - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela altri virgolettati dalle intercettazioni in merito al caso scommesse:

"C’è Nelly, l’esattore senza nome perché fa paura anche soltanto a pronunciarlo. «Fagioli, quanto è vero, lo giuro sui miei bambini che mercoledì se non ho i miei soldi vengo a Torino e te faccio smettere di giocare».



C’è Ludwig, l’amico trapper, che come ormai è tradizione in queste inchieste di calcio e malavita, fa da tramite. E minaccia: «Non fare il furbo: c’ho gli screen che te giochi i falli laterali». C’è Marco Giordano, il figlio di Bruno, l’ex centravanti della Lazio, oggi procuratore, che si muove e prova a fare da intermediario. «Mio fratello è stato con un nostro amico che è molto, molto pesante, parliamo proprio diromanzo criminale … e ora gli dirà di darsi una grossa calmata, quindi, perlomeno qui su Roma stai tranquillo, che tra mio cugino e questo amico, a Roma non si muove una foglia senza di loro».



E poi c’è lui, l’attore principale di questo romanzo criminale : Nicolò Fagioli, talentuoso centrocampista ex Juve oggi alla Fiorentina, che da malato di scommesse si è trovato al centro di questo triste spettacolo. In cui una banda di criminali ha trasformato un pezzo di serie A in una sala bingo: ritrovo di ludopatici, con tanto di buttadentro stipendiati a provvigione (vedi Fagioli, appunto) e allibratori senza scrupoli, pronti a prestare soldi a strozzo. Gli unici a vincere sempre".