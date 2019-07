Nola, Montervino: "Per il Napoli prenderei Bakayoko del Chelsea. Darei anche una chance a Rog"

Calciomercato Napoli - Francesco Montervino, direttore generale del Nola, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Insigne ha un ruolo importante in questa squadra ed in questa città, Ancelotti lo sta responsabilizzando. Ora possiamo pensare ad un calciatore nuovo per questo Napoli. Giovani in ritiro? Gaetano è il giocatore più in palla di tutti, meriterebbe una chance importante col Napoli. Centrocampisti sul mercato? Per me servirebbe anche un po' di fisicità a questo Napoli, uno come Bakayoko del Chelsea. James? Il calcio oggi è cambiato, ormai quasi si guarda prima quanti followers ha un calciatore anzichè che sia bravo o meno al calcio. E' un giocatore difficile da prendere, ma può arrivare grazie allo zampino di Ancelotti. E' un giocatore che può giocare ovunque in attacco e può garantire tanta qualità. Rog? Sono un gran tifoso di lui, secondo me il vero Rog non l'abbiamo ancora visto. Viene etichettato come l'eterna riserva. Chissà che non possa essere questa la stagione giusta per lui, lo vedo in gamba e predisposto al sacrificio. Meriterebbe una chance col Napoli. Credo che questo sia l'anno zero, il Napoli sa cosa fare ed oggi è importante alzare l'asticella e ci riesci continuando il progetto di crescita oppure con l'arrivo di grandi calciatori. Questo arrivo potrebbe essere determinato da gente come James o Lozano. Obiettivi del Nola? Sono quelli di rigenerare una società fatta da bravi ragazzi che vogliono far calcio in una certa maniera e vogliono creare un futuro importante. La città è molto carina e c'è una nolanità che non conoscevo".