Nocerino: "Insigne già partito, con Mertens e Koulibaly via non resti competitivo"

Antonio Nocerino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I migliori giocatori vanno tenuti, è normale che le altre squadre te li chiedono, ma con i migliori vinci. Penserei a creare un blocco molto importante e stabilte che possano dare anche la possibilità ai giovani di crescere dal punto di vista mentale e di qualità. E' impossibile ritrovare altri Koulibaly, Insigne e Mertens che più napoletano di me, dentro lo spogliatoio questi giocatori fanno la differenza. Oltre al campo sono personaggi e riferimenti per un club tra nuovi arrivi, progetto ecc. Avete visto anche quando non gioca come Ibra è stato determinante anche in panchina. Giocare a Napoli non è facile. Per la maggior parte delle persone è più importante provare a vincere a vere leggermente meno di stipendio che avere più soldi ma non un progetto vincente. Bernardeschi è un buonissimo giocatore, ma c'è già Politano in quella zona. Cercherei un giocatore simile a Insigne".