Nino D'Angelo: "Conte il miglior acquisto degli ultimi 20 anni, sul 'purpo' Lukaku si stanno mangiando le mani. McTominay e Neres..."

Ultimissime Calcio Napoli - «Antonio Conte è il migliore acquisto che ha fatto il Napoli». Parola di Nino D'Angelo in una lunga intervista a Il Mattino: «Un mastino. Uno senza giacca e cravatta. Con i giocatori fa come mia madre quando mi comportavo male: diceva "stasera abbuschi" e io mi rimettevo in riga. Il migliore acquisto degli ultimi 20 anni. Dà mentalità alla squadra e tiene testa con personalità alla società. Guardate a quale campagna acquisti ha costretto Aurelio De Laurentiis: oltre 150 milioni! E mica è facile avere a che fare con don Aurelio. Per carità, ha sempre speso tanto, ma quest'anno, senza coppe e con la mancata cessione di Osimhen, non era scontato. Conte si fa rispettare: chiede tanto e dà tantissimo».

Nino D'Angelo commenta il Napoli di Conte

Quale giocatore l'ha convinta?

«Tutti: Meret che è un signor portiere, ma anche Di Lorenzo e Politano tornati ai tempi migliori; pure i nuovi acquisti mi convincono, McTominay è un cavallo di razza e Neres ha un piede fatato. Una dedica speciale per Mazzocchi: quando un ragazzo di Barra si afferma è qualcosa di magico, mi commuove».

E Lukaku?

«Mi sto vendicando con tutti gli amici milanesi che dicevano che ci eravamo presi un "purpo", ora si staranno mangiando le mani».