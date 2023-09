Victor Osimhen del Napoli in questi giorni è impegnato con la Nazionale della Nigeria. Queste alcune delle dichiarazioni al portale nigeriano Pulse Sports:

"A me non importa con chi faccio coppia in attacco, sono tutti calciatori fantastici Boniface, Awoniyi, Iheanacho e Orban, quindi qualsiasi cosa sceglierà l'allenatore andrà bene. Quello che conta per me è la squadra, solo dopo veniamo noi giocatori. Posso giocare anche in un 4-4-2, non vedo l'ora di scendere in campo"