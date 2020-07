Nigeria, l'ex CT Oliseh: "Osimhen è fortissimo, volevo convocarlo già nel 2015! Ricorda due bomber storici nigeriani"

Ultime notizie calcio Napoli - Sunday Oliseh, ex commissario tecnico nigeriano ed ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? E’ fortissimo, ha imparato molto e quest’anno ha giocato alla grande. Punta sempre al gol ed ha tanta fame. Volevo convocarlo nel 2015 quando allenavo in Nazionale, mi piace molto. E’ stato anche premiato come miglior calciatore africano della Ligue 1. Mi ricorda Yekini per velocità ma ha anche la struttura fisica di Kanu. Se Gattuso si interessa ad un calciatore del genere vuol dire che ci ha visto lungo. Gattuso? Con lui in campo era una guerra, non mollava mai. Noi africani abbiamo bisogno di essere supportati e avere la spinta delle persone. Anche Osimhen andrà aiutato e tra uno o due anni potrà essere venduto per una cifra ancora superiore".