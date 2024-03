Niente restyling Maradona, ADL spiega: "Lavori possibili solo così e giocheremmo 3 anni fuori Napoli"

Intervistata ai microfoni del TGR Campania, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo stadio del Napoli non a Fuorigrotta e ha spiegato anche i motivi del mancato restyling del Maradona.

ADL spiega perché non si può fare restyling allo stadio Maradona

Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona ma lo studio Zavanella che da un mese sta studiando il progetto, ha fatto un sopralluogo insieme a me al Maradona e mi ha spiegato che l'unico modo per fare un restyling è di costruire all'interno dell'impianto un altro stadio. La distanza del campo di gioco dagli spalti permette una visuale ridottisima. Diciamo che un 30% può vedere bene la partita: le due curve non vedono quasi nulla, perchè stanno distantissime.

Allora bisogna riavvicinare tutto, il che significa costruire uno stadio nello stadio. Per fare questo però mi dicono che devo giocare almeno tre anni fuori dal Maradona, perchè non possiamo per problemi di sicurezza permettere che lei giochi e noi teniamo aperti tutti i cantieri. In pratica è impossibile.