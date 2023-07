Nicolodi: "Itakura profilo valido, la scorsa stagione ha retto la difesa da solo"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Pietro Nicolodi è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”:

“Itakura è un giocatore interessante, le valutazioni preventive sono sempre rischiose, ma possiamo dire che Itakuta è valido. Quest’anno ha giocato spesso contro 3 attaccanti e con un compagno di squadra che spesso è stato terribile e se la difesa della sua squadra non è affondata del tutto è stato proprio per merito di Itakura Doekhi quando ha giocato ha spesso fatto bene. Ha un colpo di testa pazzesco, ha un innato senso per i corner. Ito è uno molto forte, subisce e prende botte senza problemi. Non un fenomeno, ma valido. Tousart quando arrivò dal Lione era considerato un fuoriclasse, ma l’investimento non si rivelò poi straordinario. Certo, giocare bene nell’Hertha Berlino sarebbe stato difficile per tutti per cui giudicarlo per questa esperienza non sarebbe corretto. Al Lione ha fatto bene. Credo che il Bayern Monaco sia concentrato su Kane e questo escluderebbe l’interesse per un altro attaccante. Diciamo che operazioni come quelle di Osimhen e quindi di più di 100milioni generalmente il Bayern non le conclude pur avendo possibilità economica, ma le vie del mercato sono infinite”.