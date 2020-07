Nicola Mora: "Mario Rui mi ha stupito tantissimo, Gattuso ha influito tanto su di lui! Colpo a Barcellona possibile per il Napoli"

Ultimissime calcio Napoli – Nicola Mora, doppio ex di Napoli e Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Parma ha bisogno di fare ancora qualche punto per dirsi completamente fuori dalla lotta per evitare la retrocessione ma credo che alla fine li farà, speriamo non domani. Mario Rui mi ha stupito tantissimo. Pochi calciatori hanno la sua tecnica ma è migliorato anche a livello tattico ed agonistico. Gattuso ha influito tanto su di lui, dà grandi garanzie ed ora è il motore in più del Napoli. Con Rino il Napoli si è trasformato mentalmente ed anche tatticamente, gli azzurri di oggi possono fare il colpo a Barcellona e le ultime gare di campionato serviranno a preparare quella partita”.