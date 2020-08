Nicola Amoruso: "Osimhen sarà un punto fermo del Napoli del futuro. Può giocare anche insieme a Mertens"

Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Bisogna prima aspettare la cessione di Milik, nonostante per me sia un attaccante importante. Bisogna investire nel reparto offensivo e a centrocampo. Gattuso ha le idee molto chiare dopo una stagione importante. La partenza di Callejon lascia un vuoto determinante, però il Napoli è una squadra che dà certezze e può diventare una squadra di alto livello. Osimhen e Mertens insieme? Sì, Mertens da seconda punta, ma può fare anche l’esterno. Il mercato porterà altri giocatori e le alternative saranno tante per Gattuso. E’ simbolo di crescita poter utilizzare più opzioni. Osimhen? Lo voleva tutta Europa, il Napoli è stato bravo ad anticipare la concorrenza. Ha caratteristiche importanti, ha forza fisica, velocità e capacità di far goal. Sarà un punto fermo del Napoli, rappresenterà il presente ed il futuro, è un grande attaccante”.