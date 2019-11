Nicola Amoruso: "Napoli-Ibrahimovic, la trattativa può andare in porto! Altro che Bologna..."

Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli ha accumulato un ritardo importante in classifica. Non è un buon momento per i partenopei, ma sono convinto che la pausa del campionato per gli impegni della Nazionale possa fare bene agli stessi calciatori. Saranno sicuramente più tranquilli. Io sono convinto che il Napoli possa acquistare Zlatan Ibrahimovic. Farebbe fare il salto di qualità agli azzurri anche perché è ancora decisivo. Bologna? Con tutto il rispetto per i felsineri penso che i partenopei si lascino preferire perché lottano per traguardi importanti. Il Bologna non mira certamente allo Scudetto. Il Napoli, con Ibrahimovic, farebbe davvero un grandissimo colpo! La trattativa potrebbe andare in porto".