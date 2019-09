Nicchi: "Razzismo negli stadi? Servono pene esemplari, ma noi dobbiamo pensare ad arbitrare e non possiamo occuparci di ciò che accade in curva"

Notizie Calcio -Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha parlato ai microfoni di “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento: "Razzismo negli stadi? Spero che queste persone vengano punite in modo esemplare. Spero che vengano individuate per sanzionarne i comportamenti. Noi diamo tutta la nostra solidarietà nei confronti delle persone di colore che sono oggetto di queste schifezze, loro sanno che possono contare su di noi. Quando andiamo in campo abbiamo l’obbligo di pensare ad arbitrare, non possiamo occuparci di ciò che succede in curva. l VAR procede con un passo spedito, lavoriamo sempre per far meglio, però direi che in queste prime tre giornate, se si toglie l’errore della prima giornata a Firenze e quello di ieri a Genova, il VAR abbia dato un grande supporto. In campo bisogna trovare certi equilibri, anche a livello di comunicazione. Gli arbitri stanno facendo il massimo per cercare di dare regole certe, tutti ci dobbiamo adattare, rimango stupito del fatto che una volta ci dicono che non andiamo molto al VAR, poi si dice che gli arbitri ci vanno troppo o impiegano molto. Anche su questo bisogna trovare un equilibrio. L’arbitro deve cercare di prendere la decisione nel più breve tempo possibile, questo non significa che non debba impiegare tutto il tempo necessario per prendere quella giusta”