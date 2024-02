Ngonge: "Grazie ai napoletani per l'accoglienza! Sono un tipo da casa e Playstation, mi piace il basket, la musica e la cucina congolese"

Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista per i canali social della SSC Napoli. Ecco le sue dichiarazioni a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. Innanzitutto si è presentato così: "Ciao, sono Cyril Ngonge, ho 23 anni e sono di Bruxelles, Belgio. Sono un attaccante di destra o seconda punta. Ho cominciato a giocare a calcio quando avevo 6 anni, in Belgio, dove ho fatto 8 anni all'Anderlecht, poi 5 anni al Brugge e poi sono andato in Olanda al PSV Eindhoven e al Groningen. L'anno scorso sono andato all'Hellas Verona e ora sono qua.

Intervista a Ngonge

Idolo calcistico? Da piccolo era Cristiano Ronaldo, ma crescendo il calciatore che più vedevo simile a me era Neymar.

Il gol più bello? Non potrò dimenticare i due gol a Reggio Emilia nello spareggio con lo Spezia. È stata una cosa speciale.

Il sogno? Vincere un campionato, un Mondiale o una Champions è un sogno per qualsiasi calciatore

I tifosi napoletani? Ho avuto degli incontri con qualche tifoso napoletano, erano molto carini, volevano fare una foto. Il primo contatto con i tifosi e la città è andato molto bene.

Hobby? Io sono un tipo casalingo, mi piace stare a casa da solo e giocare alla PlayStation, non sono uno che esce spesso.

Piatto preferito? Mi piace un piatto congolese che mi cucina mia nonna, fatto con riso e pollo, è molto buono.

Musica? Andando allo stadio mi piace starmene da solo con la musica nelle orecchie, per concentrarmi. La musica è importante per me, la ascolto anche quando sono a casa, magari sono un po' stanco e mi addormento.

Sport preferito? Il mio sport preferito è il basket e la mia squadra preferita è Golden State Warriors e il giocatore preferito è Curry.

Animali? Avevo un cane, ma è troppa responsabilità.

E infine conclude così: "Grazie ai tifosi napoletani per come mi avete accolto, non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Ciao".