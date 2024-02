Ngonge a Dazn: "Non sono contento per il gol, volevamo la vittoria! Siamo con Mazzarri, crediamo nel quarto posto e a battere il Barcellona"

Notizie Napoli calcio. Cyril Ngonge è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Genoa 1-1:

“La sensazione è che non posso essere felice per questo gol, non sono contento perché il risultato non è buono. In casa dobbiamo vincere anche per i tifosi che sono sempre con noi, oggi non posso esultare per questa rete”.

Cosa manca? L’unica cosa che posso dire è che lavoriamo duro in allenamento, lo sappiamo che dopo lo scudetto è difficile ripetersi. Stiamo lavorando tanto con il mister e sono sicuro che i punti arriveranno, abbiamo un’altra occasione in Champions. Ora dobbiamo essere concentrati su quello”.

Siamo ancora convinti di farcela, il quarto posto è un obiettivo così come il passaggio turno in Europa”.

La squadra è al 100% con Mazzarri, non ci sono dubbi e non voglio sentire dire altro”.