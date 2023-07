News Della Valle, Visco a CN24: "Ritiro a Castel Di Sangro? Ci saranno tante soprese. Ecco cosa mi aspetto dal Napoli"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di News Della Valle e segretario del Club Napoli di Castel Di Sangro, Michele Visco è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Iniziative del Club Napoli Castel di Sangro? Sono tante, io sono segretario del club, mi hanno assegnato questo anche questo onere (ride, ndr.). Sono giorni un po’ frenetici in città, tutti i membri del club si stanno adoperando per allestire la cittadina, quando vi accoglieremo vedrete una Castel di Sangro cambiata e molto abbellita con festoni e bandiere, ci saranno molte sorprese. Stamane alcuni membri del club stavano allestendo il palazzetto dello sport, poi l’evento clou sarà domenica 30 luglio in Piazza Plebiscito per la festa scudetto, in occasione del ritiro abbiamo scelto di fare le cose in grande. Ci sarà la presentazione del libro del collega di Sky, Massimo Ugolini, poi musica e grande festa con ospiti a sorpresa. Avremo un incontro allargato con tutti i club presenti a Castel di Sangro, un esperimento che si farà il 30 sera e poi il 7 in una conferenza dedicata. Stiamo lavorando tanto, non c’è un momento libero.

Il tasso qualitativo si dovrà alzare. mi aspetto un Napoli carico e concentrato che metta benzina nelle gambe, ci sono queste amichevoli internazionali con squadre di non primissimo livello, ma saranno test provanti. Ho seguito il ritiro di Dimaro, la squadra era scarica negli ultimi giorni ma per tutto il lavoro fatto nei giorni prima. Aspettarci tanto è d’obbligo, siamo i campioni d’Italia e abbiamo perso solo Kim. Troviamo questo benedetto difensore centrale e non vendiamo nessun’altro. Penso che con questa squadra si dovrà vedere il lavoro di Garcia, ma siamo ancora tra le favorite per il prossimo scudetto. Va detto a chiare lettere, non ci si deve nascondere, attualmente la rosa azzurra è ancora la più forte d’Italia, questo è quello che vedo da tifoso e giornalista. Si giocherà in maniera diversa. Il ritiro di Castel di Sangro si vivrà con curiosità.

Come ci si sente ad assistere al ritiro della squadra campione d’Italia? Quando vedo le scenografie che si stanno preparando ad accogliere la squadra mi vengono i brividi. All’alba dei 40 anni ho vissuto come un sogno il secondo scudetto ma ero bambino, questo invece me lo sono goduto tutto, ho partecipato a tutti i festeggiamenti organizzati tra Abruzzo, Molise e Campania, è qualcosa di bello soprattutto per noi che viviamo con il sangue azzurro nelle vene”.