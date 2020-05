Newcastle, Rose non ci sta: "Calciatori trattati come topi da laboratorio! Non ci sto a rischiare la vita per il divertimento della gente"

Ultime notizie calcio - Danny Rose, terzino sinistro del Newcastle in prestito del Tottenham, ha commentato così le voci relative ad un ritorno in campo in Premier League in un podcast radiofonico. Ecco quanto riportato dall'ANSA:

"La gente vorrebbe che tornassimo a giocare, come se fossimo cavie o topi da laboratorio. Posso immaginare le persone a casa che si dicono: 'guadagnano così tanto, possono pur ricominciare a giocare'. Mi chiedo se ne valga la pena. Potrei trovarmi a rischiare la mia salute per il loro divertimento e, a dire il vero, non voglio essere coinvolto in questo genere di cose".