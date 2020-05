Nesti: "Il Napoli ripartirà da Gattuso e Insigne, per Milik e Mertens addio probabile. Gotze? Operazione fattibile"

Ultime calciomercato Napoli. Il giornalista Carlo Nesti ha rilasciato alcune considerazioni sul prossimo mercato del Napoli sulle colonne di Tuttomercatoweb:

"Il Napoli riparte da Gattuso, che rimarrà fino al 2022, e da Insigne, che rimarrà fino al 2024. Ritengo fondamentale la permanenza di quest’ultimo, avendo solo 28 anni, ed essendo nel pieno della maturità, destinato a interpretare lo stesso ruolo creativo di Papu Gomez nell’Atalanta: esterno alto, o trequartista centrale, ma comunque anima offensiva. Per altri 2 giocatori, si valuta anche la cessione, purché in grado di garantire entrate da 80 milioni in su. E’ il caso di Koulibaly, con destinazione Liverpool, sostituibile con Rrahmani, già acquistato, Vertonghen o Umtiti. Ed è il caso di Fabian Ruiz, con destinazione Real Madrid o Barcellona o Manchester City, sostituibile con Jovic o Rakitic. Per Mertens e Milik, invece, l’addio è probabile, con Petagna, già acquistato, che scalda i motori, e Goetze fattibile".