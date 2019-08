Sebino Nela ha parlato di Juve-Napoli ai microfoni di TMW Radio: "Spero tanto che Orsato e il suo VAR non facciano danni. Dybala o Higuain? In queste gare si deve andare sul sicuro, senza sperimentare". L'ex giocatore parla anche di Smalling, che la Roma ha preferito a Rugani: "Lo vedo abbastanza bene, arriva dal Manchester United ed è nel pieno della carriera: è il giocatore giusto per far crescere Mancini. È un buon giocatore".