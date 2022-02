Nela: "Spalletti ha già stravinto la sua stagione. Osimhen? La fortuna di Spalletti, con lui può variare il gioco"

L’ex difensore di Napoli e Roma, Sebino Nela, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

“Napoli da scudetto? Sinceramente pensavo potesse fare molto, poi in un campionato ci sono tante variabili ma il Napoli ha qualità. Questa poi è una stagione strana, oggi bisogna ragionare alla giornata, si deve avere una rosa ampia e di qualità e mi sembra che Spalletti la abbia. A mio parere Luciano ha già stravinto la stagione, per come ha gestito l’emergenza, ha recuperato giocatori che sembravano fuori dal progetto. Penso a Lobotka ad esempio, uno dei migliori in assoluto. E poi mi sembra che il tecnico abbia migliorato la comunicazione. Tatticamente il Napoli ha molte alternative, Osimhen rappresenta una fortuna visto che può consentire a Spalletti di variare il suo gioco: puoi fare palleggio con Mertens o andare in profondità grazie alla velocità del nigeriano che ti attaccca lo spazio. Il Napoli è veramente forte. Napoli-Inter sarà una sfida bellissima, il campionato è divertente, diventano importanti gli scontri diretti, la differenza la può fare episodio, l’Inter è una squadra di grande spessore, ha giocatori di esperienza, sarà un bel test. La lotta al quarto posto? L’Atalanta è arrivata lì nonostante mille difficoltà ed ha una gara da recuperare, è stata penalizzata dagli infortuni. Gasperini non può variare gli attaccanti, Zapata gli manca moltissimo, la Juve sembra destinata a salire ancora. La Roma? Ha fatto qualcosa sul mercato, Mourinho però è abituato ad avere giocatori di livello e non li ha, perciò va in difficoltà. Secondo me lotterà al massimo per il 5-6 posto. Il Genoa? Spero la musica sia cambiata, sono arrivati due pareggi che non hanno smosso granché. Ora però mi sembra che la squadra abbia una sua identità, per salvarsi però ci vuole ben altro”.