Nela: "Napoli-Spartak stravolta dall'espulsione, ma gli azzurri potevano far meglio"

Sebino Nela, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Napoli-Spartak? Se ne è parlato già troppo, la partita è stata stravolta dall'espulsione. Si poteva far meglio, un allenatore diceva che in dieci si gioca meglio. Serve dare un equilibrio alla rosa, non deve esserci troppa distanza tra l'11 preferiti ed il resto".