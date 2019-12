Nela: "Gattuso potrebbe cominciare a lavorare pensando di non avere più Mertens e Callejon"

Ultime calcio Napoli - Sebino Nela, ex calciatore e opinionista tv, ha detto la sua su Atalanta, Roma e non solo ai microfoni di TMW Radio, durante Stadio Aperto. Ecco le sue parole:

Sul Napoli

"Non mi aspettavo che finisse così. Fino a novembre sembrava che le cose andassero bene, il presidente ora ha preso atto della situazione, ci voleva una scossa. E quando si parla di questo, c'è il cambio allenatore. Bene per Gattuso, mi piace come persona. Non so se riuscirà a venire fuori da questa situazione, ma vorrei capire il grado di personalità che c'è nello spogliatoio. Chi viene fuori da queste situazioni sono i calciatori. Non posso pensare che questo Napoli andrà sempre peggio, ha un ottimo parco calciatori. Gattuso potrebbe cominciare a lavorare pensando a non avere più Mertens e Callejon".