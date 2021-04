Nela: "Champions? Il Napoli è la squadra più strutturata adesso: purtroppo ha pagato dazio con tanti infortuni"

Napoli - Sebino Nela ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Al momento, anche dal punto di vista tecnico chi mi sembra più strutturato è il Napoli, che ha pagato più degli altri gli infortuni e il Covid, giocando per un periodo quasi senza attaccanti. La Lazio forse ha pagato i pochi cambiamenti nella rosa, mentre per la Roma è un discorso diverso. Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze, ma a fare acquisti funzionali a un progetto tecnico. Vanno bene giovani come Villar, Ibanez o Mancini, perché non è detto che alla piazza bisogna per forza dare dei “nomi” importanti se non sono necessari. Anche qui l’Atalanta, spendendo decine di milioni meno delle altre, riesce a fare meglio. E ha portato a casa anche il nuovo stadio"