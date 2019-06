Nazionale, Mancini sorride: "Non era facile rimontare così! Sul gol di Insigne..."

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “RAI 1” dopo la vittoria sulla Bosnia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Bosnia ha tanti giocatori di qualità, non è semplice ribaltare una partita così. Abbiamo rischiato qualcosa con dei contropiedi ma era quello che andava fatto. Abbiamo presi troppi rischi perché nel primo tempo non abbiamo pressato come si deve. L’Italia è sempre stata una Nazionale di prima fascia, ci sono dei momenti difficili. Gol di Insigne alla Mancini? Sono stati due gol davvero bellissimi!”