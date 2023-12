Notizie Calcio Napoli - Alla vigilia della partita Napoli Monza di Serie A ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri.

"Non è un problema di poco conto per Natan, mi si è detto un mese e mezzo non lo so. In questo momento però non voglio parlare di mercato. Per me e noi il Monza è una tappa fondamentale, dopo ci aggiorniamo. Ora non possiamo guardare al lungo termine. Ci serve di nuovo fiducia e serenità come era prima, possiamo farlo solo con risultati importanti.