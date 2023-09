Sottil in conferenza: “Tanti meriti del Napoli in questa gara. Mi aspettavo più personalità e cattiveria agonistica dai miei”

Conferenza stampa Sottil post Napoli Udinese. Terminata la sesta giornata del campionato italiano di Serie A dallo stadio Diego Armando Maradona. Dopo la partita la conferenza stampa di Sottil post Napoli Udinese.

Napoli Udinese: Sottil in conferenza

Napoli - Napoli Udinese. In diretta dallo stadio Maradona le parole di Sottil dell'Udinese.

"Ho visto una squadra abbastanza in gara. Poi c'è stato l'episodio del rigore ed il secondo gol e così via. Mi aspettavo più coraggio, personalità e cattiveria agonistica. C'è poco da dire, c'è da stare sereni e luci per preparare la gara contro il Genoa"

Samardzic? E' un calciatore di grande talento, rifarei la scelta perchè in mezzo al campo serviva più gente robusta. Lui sta crescendo anche in fase di non possesso. Siamo venuti qui per fare il massimo, Genoa e Empoli sono importanti per il nostro cammino.

Questa è una squadra che ha cambiato tanto, sono arrivati 16 calciatori nuovi. E' inutile però stare lì di questi ricordi, conta il presente. Contro la Fiorentina non meritavamo di perdere, la squadra si sta conoscendo e sta crescendo. Il campionato però è veloce, non ti aspetta. Dobbiamo iniziare a vincere.

Ci sono tanti meriti del napoli oggi, sono davvero forti. Mi sarei aspettato più personalità e cattiveria agonistica nei contrasti. Stasera non ho visto la garra. Non possiamo giocare sotto ritmo"