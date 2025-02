Napoli-Udinese, caldo saluto tra Scuffet e Sava al termine della gara: il motivo | FOTO

Finisce 1-1 al Maradona tra Napoli e Udinese dopo una grande prova dei bianconeri. Succede tutto nel primo tempo: a McTominay risponde Ekkelenkamp e l'equilibrio visto in campo si tramuta anche nel risultato finale. Al termine della gara i giocatori si sono scambiati i saluti in campo e in particolare tra SImone Scuffet e Rasvan Sava. Il motivo? I due hanno giocato assieme nella stagione 2022/2023 al Cluj in Romania quando erano primo e secondo portiere. Un legame costruito dentro e fuori dal campo che è rimasto ancora oggi. Lo riferisce TuttoUdinese.it.