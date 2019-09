Spogliatoi San Paolo, l'assessore Borriello attacca: "Ancelotti non ha mai fatto alcun sopralluogo, comunicato con gli occhi degli altri! C'è una variante del progetto a carico del Napoli"

Caos San Paolo, non si placa la polemica. Dopo il comunicato di ieri sera, la SSC Napoli stamattina ha rilanciato con il video delle attuali condizioni.

Spogliatoi San Paolo, la risposta del Comune

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha nel frattempo risposto attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss: "Da quelle che so, posso assicurare che Ancelotti non è andato a vedere gli spogliatoi: ha fatto comunicato con gli occhi degli altri. Chi ha visto gli spogliatoi è il vice presidente del Napoli intorno alle 18.30 ed era soddisfatto. A quell'ora erano stati montati i servizi igienici e le docce. Sulle vasche dell'acqua calda e fredda, va precisato che sono una variante del progetto a carico del Napoli: spettava a loro farsi carico. Ancelotti si è prestato a fare questo e mi dispiace".

Borriello continua: "Da parte sua non c'è stato alcun sopralluogo. Ho avuto foto di stamattina e gli arredi sono stati montati, domani alle 10 verranno consegnati gli spogliatoi. Ci sarà un po' di fastidio per l'odore di pittura ma verrà tutto pulito in giornata. Sapevamo tutti che si sarebbe arrivato a questo momento per finire tutto. Ancelotti non è stato al San Paolo, magari gli hanno fatto vedere un video. Savbato saremo orgogliosi del San Paolo".