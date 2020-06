Gattuso in conferenza: "Champions? Più di questo non possiamo fare, a Bergamo per giocarci la partita. Contento per Callejon, gran gesto di De Laurentiis. Su Lozano..."

Ultime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Spal:

Gattuso

"Più di questo non possiamo fare. Recuperiamo le energie e pensiamo all'Atalanta che non è una sorpresa e fa buoni campionati da tempo. Andiamo a giocarci la partita a Bergamo. Da due settimane ripeto la stessa cosa ai miei ragazzi: diamo continuità di gioco per essere pronti il prossimo anno e rinforzarci dal punto di vista tattico e tecnico.

Firma di Mertens e quella di Callejon fino ad agosto? Contento della firma di Dries, ma anche per quella di Callejon: non poteva cancellare la sua storia in un attimo, dopo tanti anni in azzurro. Mi ha dato tanto e sono contento di lui. Il presidente e la società hanno fatto un gesto importante, pagandogli la polizza assicurativa fino ad agosto. Merito anche al ragazzo che ha voluto restare con noi fino ad agosto.

Lobotka? Con lui e Demme sapevamo di prendere due giocatori che potevano darci una grandissima mano. Se impara a tenere il campo può dare un grande contributo. Sa giocare a calcio, ha avuto un piccolo problema fisico ma ha recuperato bene".

Insigne? "E' da tempo che sta giocando bene, anche la condizione fisica migliora e deve sentirsi importante per avere fiducia. E' un giocatore che fa 12 km a partita, dandoci una grandissima mano anche in difesa".

Il Gattuso in questi match? "Andavo da solo a fare pressione, poi a fine partita dicevo sempre di fare in Italia un altro sport. Entravo sempre in ritardo, soffrivo questo tipo di partite e facevo qualche fallo di troppo. Da giocatore soffrivo molto queste partite".

Lozano? "Ha caratteristiche precise, si sta allenando come piace a me e gli concedo possibilità. Ci può far comodo, ha una velocità incredibile e poteva fare gol anche oggi ma è stato sfortunato. Avrà altre occasioni".

"Voglio continuità, serietà negli allenamenti. Per creare un gruppo solido, bisogna lavorare bene in settimana. Dobbiamo diventare squadra nello spogliatoio, dicendoci le cose in faccia e allenandoci bene".